‘Çimento arazisinin satın alınması sevindirici’

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Belediyesi’nin Çimento Fabrikası arazisini satın almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Belediyelerin hedefleri olduğunu ve bunlardan birisinin kenti geliştirip en modern seviyeye ulaştırmak, ikincisinin ise milletin refahını temin etmek olduğunu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Bu iki şeyi temin eden belediye; iyi, edemeyen fenadır. Bu bilindik tanımlamaların yansıra birde sahanın gerçekleri bulunmakta oda bir üçüncü durumu anlatmakta, ‘iki ileri bir geri yürüyüş’ buda zaman ve nakit kaybına yol açmaktadır. Toptan ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz. Çimento Fabrikası arazisinin, Çorum Belediyesi tarafından alınması benim ve bizim açımızdan oldukça sevindirici ve olması gereken bir hamle olarak değerlendirmekteyim. Hatta geç kalındığını dahi söyleye biliriz. Bu nedenle arazinin alınmasında emeği olan herkese öncelikle bir Çorumlu olarak teşekkür ediyorum. Bundan sonrasının da bu denli memnuniyet verici şekilde gerçekleşmesini canı gönülden temenni ediyorum” dedi.

Fabrika arazisinin ilin nefes aldığı ve şehrin poyrazının estiği temiz hava koridoru olduğunu vurgulayan Özsaçmacı, “Bölge yeraltı kaynak sularının sıcak termal su ayaklarının bulunduğu bazı madeni özelliklerin olduğu geniş bir sahadır. Çorum Belediyesi’nin değerli yöneticilerinin de bu durumun farkında olarak hareket ettiklerini hissetmekteyiz. Çorumun vizyonu ve geleceği için oldukça önemli olan bu bölgede imar edilirken şehrin poyrazının kesilmediği, bu hava koridorundan gaz, toz gibi unsurların gelmediği marka şehir yapacak imar planlaması değerlendirilmelidir. Bu konuda atılacak adımlara Çorum sevdamız adına katkı ve destek sunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Gerçekten memlekete hizmet etmek isteyenlerin kalbi açık olmalıdır, açık söylemelidirler. Millet ile milleti yönetenler çok açık görüşmelidirler. Olan şeyler ve yapılacak şeyler olduğu gibi ifade olunmalıdır. Yoksa safsatalar ile milleti aldatmak, onu birbirine düşürmek demektir. İlkemiz, daima millete karşı gerçekleri ifade olmalıdır. Milleti aydınlatma, bu demektir. Millete gerçeği açıklayanlar, kendilerinin de aldanmadığına emin olmalıdır. Bu nedenle iyi yapılan işlerle fena yapılan işleri aynı açıklamada yapmamak adına otopark konusunu bir sonraya bırakıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 19:35