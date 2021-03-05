‘Çimento Fabrikası arazisi ile ilgili kararı ortak akılla vereceğiz’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından satın alınan Çimento Fabrikası arazinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek amacıyla istişare toplantılarının ilki yapıldı.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen Çimento Fabrikası Arazisi Proje Çalışması İstişare Toplantısı’nın açılışında konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu süreci hep beraber yöneterek nihayete erdireceklerini belirterek, “Aşkla muhabbetle çalışarak, sadece Allah’ın rızası doğrultusunda hedeflere emin adımlarla, özellikle ortak akılla çok daha güzel hedeflere birlikte yürüyeceğiz” diyerek sözlerine başladı.

İstişare toplantılarının sadece bugünle sınırlı olmadığını kaydeden Başkan Aşgın, “Farklı guruplarla bu toplantıları devam ettireceğiz. İlk toplantıda bu konu ile doğrudan irtibatlı olan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının temsilcileri ile biraraya geldik. Önümüzde ki süreç de ev kadınları ile gençler ile bu toplantıları yapacağız. Şehrin tüm katmanları ile bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra doğru bir karar vereceğiz. 1 milyon 384 bin metrekare olan arazi ile ilgili verilmiş herhangi bir kararımız yok. Süreci samimiyetle, akılla bilimle karşılıklı istişare ile yöneteceğiz. Ve inşallah bu istişareler neticesinde en doğru kararı hep birlikte vereceğiz. Bu süreçlerin tamamında da hemşehrilerimizi bilgilendireceğiz” dedi.

Aşgın, konuşmasının devamında Çimento Fabrikası arazisinin satın alınma sürecinden bahsederek, “Şehrin geleceği bakımından son derece önemli bir araziyi satın aldık. İlk olarak firmadan fabrikanın çevresel etkileri nedeniyle bize hibe olarak verilmesini istedik. Sonrasında çok iyi bir süreç yönetimiyle stratejik hamlelerle 102 milyon 500 bin lira gibi gerçekten ucuz bir bedelle belediyemizin mülkiyetine kazandırdık. Gerçekten harika bir arazi. Gazi Caddesi’ni ikiye bölüyor. Şehrin gelişmesine doğuya doğru büyümesine engel olan bir arazi. Şu an bir metrekaresi ile ilgili dahi bir tasarrufumuz yok. Herkesle konuşacağız. Çorum Belediyesi’nin internet sitesinde açacağımız bölümde herkes bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirebilecek. Şu an görüştüğümüz birkaç tane büyük firma var. Kentsel tasarım ve dönüşüm noktasında büyük işlere imza atmış firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine kentsel tasarım ile ilgili sivil toplum örgütleri var. Türkiye’de dünyada kentsel tasarımlara imza atmış birçok kentsel tasarım sivil toplum örgütleri var. Onlarla da irtibat halindeyiz. Şehrimize davet ettik. 3-4 ay içinde bu hazırlık çalışmalarımızı tamamlayacağız. 5-6 ay içinde de kararımız verilmiş, projemiz ilan edilmiş olacak. Bizden sonra bu şehirde yaşayacak olanlara gelecek nesillere ‘ortak akılla hareket edilerek ne kadar güzel bir iş yapılmış Allah onlardan razı olsun’ dedirtmeyi arzu ediyoruz” şeklinde kaydetti. Başkan Aşgın, toplantıya katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Aşgın’ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.