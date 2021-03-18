‘Çimento fabrikası arazisine kongre merkezi önerisi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Saadet Partisi geçmiş dönem Çorum Belediye Başkan Adayı Adnan Cıdık, çimento fabrikası arazisi ile ilgili fikrini paylaştı.

Çorum’un ihtiyacı olan kongre merkezinin bu alanda yapılmasının uygun olacağını ifade eden Cıdık, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’ni örnek gösterdi.

Çimento arazisinin yerinin değerlendirilmesi ve şehrin doğuya doğru büyümesinin planlı olmasının Çorum’un imar planlamaları ve geleceği için önemli bir girişim olduğunu belirten Cıdık, “Özellikle hava kirliliğinin çok olduğu şehir merkezinin oksijeni doğu ve kuzeydoğu bölgesidir. Bu açıdan öncelikle çimento arazisini Çorum’a kazandıran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a, katkı sağlayan milletvekillerimize ve bürokratlarımıza derin saygılarımı sunuyorum.

Bir vatandaş olarak çimento fabrikası sosyal tesislerinin bulunduğu alanın Çorum’a yakışır bir şekilde kongre merkezi yapılmasına acil ihtiyaç var. Ankara Ticaret Odası (ATO)’nın Kongre Merkezi örnek olabilir. Büyüklü küçüklü salonları, sosyal alanları, yemekhanesi, oto parkı vs hepsi yerli yerinde. Çorum çimento fabrikasının sosyal tesisinin olduğu yer üniversitenin tam karşısı. Konum itibariyle hem üniversiteye hizmet eder hem de Çorum halkına. Çevre yolunda bir üst geçitle kampüse de bağlantı kurulur. Çevre yolu olması sebebi ile ulaşımı da kolay olur. Hatta bir tane otel ya da yüz kişilik misafirhane yapılabilir.” dedi.

Cıdık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın çimento fabrikası arazisi ile ilgili istişare toplantıları sürerken, kendisinin de bir akademisyen olması sebebi ile bu konuya sıcak bakacağını umduğunu söyledi.