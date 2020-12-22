Çimentospor destek bekliyor

HARUN AKKAYA

Çimentospor Başkanı Ali Dursun, kurum ismi olmasına karşın kulübün yükünün tamamen kendi omuzlarında olduğunu belirterek ‘Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi en güzel şekilde temsil etmek için desteğe ihtiyacımız var. Çorum’lu gençlere sahip çıkarak onlara imkan vermek ve Çorum FK’nın pilot takımı olabiliriz’ dedi.

Ali Dursun, Bölgesel Amatör Lig’in oynatılması için gerekle çalışmaların devam ettiğini önümüzdeki ay içinde bu konuda daha detaylı bilgiler verileceğini belirterek ‘Bizde takım olarak bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını mevcut şartlarda yapmaya çalışıyoruz.

Çorum sporunun ve daha çok Çorumlu genç sporcularımızın kendilerini göstermesine ve geliştirmesine zemin hazırlamaya çalışıyoruz.Bu doğrultuda Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nı kulübümüzün kullanıma tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’e çok teşekkür ediyorum.

İsmi kurum ismi olmasına rağmen Çimentospor maddi olarak şahsımın omuzlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yüzden Çorum’u temsil edeceğimiz bu büyük organizasyonda başta Valimiz Mustafa Çiftçi, Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Tufan Köse, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Onursal Başkanımız Ahmet Aksu olmak üzere tüm kamu kurumlarının desteklerine ihtiyacımız var.

Her zaman Çorum FK’nın bir pilot takımı olmalı. Gençlerimiz burada kendilerini geliştirmeli ve Çorum FK’da oynamaya hazırlanmalı denilen bir ortamı genç sporcularımızın değerlendirmelerine sunuyoruz. Bu doğrultuda Çorum FK’nın değerli Başkanı Fatih Özcan’ın katkılarını bekliyor, tüm Çorum spor kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” dedi.