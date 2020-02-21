Çınarlar ve fidanlar buluştu

Çorum Tabip Odası tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen organizasyonda Tıp Fakültesi öğrencileri, Çorum’un üç tecrübeli doktoruyla buluştu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğrenci amfisinde yapılan etkinlikte, Çorum'da uzun süre hizmet vermiş üç emekli hekim Dr. Nuri Özkuyumcu, Dr. Ömer Akkaş ve Dr. Tahir Mantı, tıp öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini, yaşadıkları anıları ve hekimlik sanatı konusundaki görüşlerini paylaştılar.

Çorum'un simgesi olmuş üç çınarın, yaklaşık 50 sene sonra tekrar tıp fakültesi sınıflarında oturduğu toplantıya öğrencilerin yanı sıra Çorum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Çağatay Çağlar ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Merve Tarhan, Dr. İlker Uzeli ve Dr. Okan Delikan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dekanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, hekimler ve akademisyenler katıldı. (Haber Merkezi)