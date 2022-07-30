Cinayetle ilgili 5 kişi tutuklandı

Çorum'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen A.Ö, B.Ç, S.C.K, M.Ç. ve Y.E.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da, 27 Temmuz'da pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Kurt, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022, 10:46