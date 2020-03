Çin’e günlük 120 bin antibakteriyel tulum üretiyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren BOSS Moda Tekstil fabrikası, Çin’den gelen teklif üzerine günde 120 bin adet antibakteriyel tulum üretmeye başladı.

Salgın nedeniyle Çin’in üretim ve satış süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, alternatif tedarikçilerden biri haline gelen Türkiye’de ek üretim ve ihracat kapasitesi oluşturdu. Küresel ekonomi için kaos senaryolarının yazıldığı Koronavirüsten tüm ülkeler olumsuz etkilenirken bir tek Türkiye için durum tam tersi duruma dönüştü. Krizi fırsata çeviren girişimci işadamları ihracat kapasitesini artırırken, Koronovirüs’ten Çorumlu girişimci işadamları da nasibini aldı.

Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Türkiye’den maske ve ameliyet tulumu arayışına giren Çin’li yetkililer, Çorum’da bir tekstil fabrikasına 500 milyon adet antibakteriyel tulum siparişi verdi.

Çin ve Avrupa ülkelerinden aldığı siparişi yetiştirmek için 6 bin kişinin çalıştığı fabrikada üretim son hızıyla devam ederken, fabrika sahipleri yıl sonuna kadar üretimin devam edeceğini belirtti.

Türkiye’de Çin’e en fazla üretim yapan fabrika, Çin’in yanı sıra İran, Almanya ve İtalya’dan da tulum siparişi aldı.

SERTİFİKALI ÜRETİM YAPAN 8 FABRİKA VAR

Türkiye’de sertifikalı antibakteriyel tulum üretimi yapan 8 fabrikadan biri olduklarını belirten BOSS Moda Fabrika sahiplerinden Sedat Karaağaç, günlük 120 bin adet tulum üretimi ile Türkiye’nin en büyük organinasyonunu kurduklarını söyledi.

Çin’de ameliyat maskesi ve antibakteriyel tulum üretimi yapan fabrikalar virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde olduğunu ama o bölgenin karantina altına alınmasının ardından üretimin durduğunu belirtten Karaağaç, o yüzden Çinli yetkililerin İstanbul’a geldiğini ve Türkiye’de sertifikalı maske ve antibakteriyel tulum aramaya başladığını kaydederek; “Virüsün çıkmasının ardından maske ve ameliyet tulumu arayışına giren Çinli yetkililer İstanbul’a geldi. 1.5 milyar nüfusu olduğu için maske ve ameliyat tulumu yetiştirmesinin imkanı yok. Çin’de maske ve ameliyat tulumu üreten yer Koronavirüs’ün ortaya çıktığı bölgede yer aldığı için orada üretim durdu. O yüzden Çin Devleti alıcılarını ilk önce Türkiye’ye gönderdi. Türkiye’de sertifikası olan yerlerden maske ve ameliyat tulumu almaya başladı. Türkiye’de sadece 8-10 fabrika sertifika aldı ve bunlardan bir tanesi de biziz. Sadece sertifikayı almak da yetmiyor. Bunu dikebilmek için işgücü ve kapasite gerekiyor. Sertifika alan bir çok fabrika aldığı iş tahaddünü yerine getiremedi. 3 milyon sipariş alan fabrikalar günde ancak 3 bin adet üretim yapabiliyor. Biz de sistem kurduk. Kafile halinde Çinliler geldi ve biz bunlarla anlaşma yaptık ve üretime başladık.” dedi

TÜRKİYE’DE ÇİN’E EN FAZLA İHRACAT YAPAN FABRİKA

Günlük 120 bin adet üretimi sadece Çorum’daki fabrikalarında yapmadıklarını aktaran Karaağaç; “Bizim Mersin ve Adana bölgesinde günlük 50 bin adet üretim yapabilecek kapasitemiz var. Çorum’da ki fabrikamız gibi orada 15 fabrika çalışıyor. Ayrıca Adıyaman ve İstanbul’da da günlük 20 bin adet üretim yapabilecek tesisimiz var. Çorum’da da günlük 30 bin olmak üzere toplam günlük 120 bin adet üretim yapabilecek Türkiye’nin en büyük organizasyonunu kurduk. Biz Türkiye’de Çin’e en fazla üretim yapan fabrikayız. Bu da çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. Hammadde ile igili sıkıntı yaşıyoruz.

ÜRETİM YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Her şey karaborsaya düştü. Kullandığımız fermuarları 25 kuruşa alıyorduk şimdi 1.25 kuruş oldu. Kumaş üreten Türkiye’de sadece belli başlı 4-5 yer var. Elimizde ne varsa herşeyimizi kumaşa ve aksesuara yatırdık. Türkiye’deki tüm aksesuaları toparladık. Bu aksesuarların çoğu da Çin’den gelme aksesuarlar ve artık gelemediği için yerli üreticiler üretim yapmak zorunda kaldılar. Çin’in ardından İran, Almanya, İtalya gibi ülkelerden sipariş teklfi geldi. Şu an dünyanın her yerinden talep var. Almanya 6 milyon adet istiyor, İran 5 milyon adet istiyor. Sürekli bir talep var. Tabi bizimde kapasitemiz de belli. Bu iş yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Virüs’ün aşısı bulunsa dahi maske ve ameliyat tulum giysisinde stoklar tükendiği için yıl sonuna kadar üretim devam edecek. Şu anda devlet hastanelerinde maske yok.” şeklinde konuştu

Kapasitelerini daha da artıracaklarını dile getiren Karaağaç; "Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor." diye konuştu.