FATİH BATTAR

Çorum Genç İHH Hanım Komisyonu ve Çorum İHH Kadınlar Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çin’in Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik yaptığı zulüm protesto edildi.

Ellerinde pankart ve afişlerle dernek binası önünde toplanan İHH üyeleri, Doğu Türkistan’daki kadınların sesi olmak için basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Çorum Genç İHH Hanım Komisyonu Başkanı Hatice Şeyma Koç; “Günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur.” dedi

Doğu- Batı fark etmeksizin her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme-içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi hakkı olduğunu dile getiren Koç; “Kadınlarımızın ötekileştirilmemesi, zulüm görmemesi ve baskın ideolojilerin galip geldiği coğrafyalarda sesini duyuramamasından dolayı tüm kısık seslerin nidası olmak adına farklı meydanlardan farklı megafonlardan şu an da Çorum’dan aynı cümleleri zulme karşı kaldırıyoruz.” diye konuştu

Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgali kınadıklarını ifade eden Koç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız; Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması. Çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi. Muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin açlık ve sefaletin bitmesidir. Günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporların, işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır.

DOĞU TÜRKİSTANLI KADINLARA SES VERİN!

Çin'in Doğu Türkistanlılara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde olan suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. BM ve BM üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur.

Biz buradan dünyanın tüm kadınlarına sesleniyoruz; Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. Uluslararası topluluğa sesleniyoruz; Çin'in işlediği bu soykırım suçu ve insanlık suçlarından dolayı yargılama başlatın. Çinli yetkililerin ve sorumluluğu olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlayın. İslam alemine sesleniyoruz. Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç vahşi zulmü durdurun, bu acı ve utancı taşımayın. İslamiyet zulme boyun eğmez mazlumun yanındadır. En kutsal olan can ve namustur. Tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalı ve ayrıca Doğu Türkistanlı kadınların bedenine basarak üretimini sürdüren Çin’le olan ekonomik ilişkisine son vermelidir. Son olarak tüm dünya liderlerine sesleniyoruz. Çin'in, Doğu Türkistanlılara yapmış Olduğu bu zulmü durdurmak için hala hiçbir şey yapmayacak mısınız? Çin'e yaptırımlar uygulayın. Zira Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu suçları işleyenlere yaptırım uygulanmasını emreder. Hakkı, hürriyeti, onuru insanca yaşamayı koruyun ve tüm dünyaya iade edin.”

Basın açıklamasına İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, bazı STK temsilcileri ile birlikte Çorum İHH / İlke-Der üyeleri ve gönüllüleri katıldı.