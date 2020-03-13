Cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis

Çorum'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan İ.S. (49) ile mağdur ve taraf avukatları katıldı.

İ.S, savunmasında, komşusunun kızları ile kendi isteğiyle yakınlaştığını iddia ederek, "Onlara evimi açtım. Her konuda yardımcı oluyordum. Evdeyken bu fotoğrafları çektim. Adalete güveniyorum ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın internette pedofili içerikli videolar izlediğinin, sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunun ve genç kızın müstehcen görüntülerini kaydettiğinin tespit edildiğini belirterek, "Müstehcen görüntüleri yayma, cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, İ.S'nin 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

(AA)