Çıtak: ‘Hizmet çıtasını yükselteceğiz’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı İsmet Çıtak, 1 Temmuz’da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi ekibiyle birlikte ziyaretlerine devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır sahada sürdürdükleri çalışmaların sona yaklaştığını, genel kurulda son sözü üyelerin söyleyeceğini vurgulayan Çıtak, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sırasında esnaf ve sanatkarlardan yoğun ilgi ve destek gördüklerini, bunun da kendileri için önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Kooperatif üyelerinin büyük bölümünün değişim istediğine dikkat çeken Çıtak, şu ana kadar ulaştıkları ve iletişim kurdukları tüm üyelere adaletli yönetim ve güleryüzlü hizmet sözü verdiklerini, göreve seçilmeleri halinde de hiçbir esnaf ve sanatkara karşı ayrımcılık yapılmayacağını, özellikle kredi taleplerini hızlı bir şekilde işleme alarak bir an önce esnaf ve sanatkarların ihtiyacını karşılayacak adımların atılacağını kaydetti. Çıtak, kredi imkanlarından tüm esnaf ve sanatkarların eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarının öncelikli temel hedefleri arasında olduğunu, ayrıca, günümüz şartlarına uymayan mevcut kooperatif binasını taşıyacaklarını, daha modern bir binada hizmet vermek istediklerini ifade ederek, “Hizmet çıtasını mutlaka yükselteceğiz. Yaklaşık bine yakın kadın üyemiz var ama kooperatifte bir tane bayan personelimiz yok. İnşallah kooperatifimizi kısa sürede Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir hale getireceğiz." dedi.

‘SEÇİMDE SANDIK KURULACAK’

Genel kurul süreci hakkında bilgilendirme yaptıkları esnaf ve sanatkarların kendilerine yoğun şekilde seçimin sandıkta yapılması yönünde taleplerini ilettiğini kaydeden İsmet Çıtak, 4 bini aşkın üyesi bulunan kooperatifte seçimin sandıkta yapılması için gereken her türlü adımları atacaklarının altını çizdi.

Çıtak, "Üyelerimizin genel beklentisi sandıktır. Açık oy yerine seçimin sandık kurularak yapılması halinde daha demokratik bir tercih hakkı ortaya çıkacaktır" dedi.

Çıtak, seçimin şimdiden tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dilerken kazananın Çorum esnafı olacağını belirterek, kendilerine destek olan bütün herkese teşekkür etti.