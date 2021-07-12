Çoban Mobilya’dan Beko mağazası

M.BURAK YALÇIN

Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi numara 14’de Çorumlulara hizmet veren Çoban Mobilya’nın Beko mağazası dün hizmete açıldı.

Mağaza açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı il genel meclisi üyeleri ve oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın işletme sahibi Murat Çoban’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Açılışa katılanlara teşekkür eden işletme sahibi Murat Çoban da Çorum’un beyaz eşya ve küçük ev aletleri ihtiyacını Beko ile karşılayacaklarını belirterek, Beko’nun uzun yıllar kullanılabilecek şekilde tasarlanan ürünleriyle evlere yeni hava katacağını söyledi.