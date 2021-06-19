‘Çocuğa bir şey olacak diye çok korktum’

FATİH BATTAR

Çorum’un ilk ve tek bayan otobüs şoförü Aynur Tükenmez, geçtiğimiz Perşembe günü otobüsünde bayan yolcu ile yaşadığı tartışmadan dolayı özür dileyerek, o gün yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Ön kapının açık olmasından küçük bir çocuğun az daha düşme tehlikesi yaşadığını anlatan Tükenmez, ailenin vurdumduymazlığından dolayı o gün küçük çocuğun annesi ve babaannesi ile bir tartırşma yaşandığını söyledi.

6 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını ve ilk kez başına böyle bir şey geldiğini ifade eden Tükenmez, annenin çocuğunun düşme tehlikesi yaşamasına rağmen telefonla oynamasına sinirlendiğini belirterek; “O gün Valilik önünden yolcularım bindi. İki çocuk, bir genç bayan bir de yaşlı bayan bindi. Bakiyelerinin olmadıklarını söylediler. Bende tabiki yeni merkez otobüs durağından bakiyelerini doldurabileceklerini söyledim. Merkeze durağa yakın olduğum için ön kapım açıktı. Hatamı kabul ediyorum. Tam durağa dönecekken aile küçük bir kız çocuğunu bakiyeye bakması için göndermiş. Ben de çocuğu görmedim. Durağa doğru dönerken otobüs ister istemez savruluyor. O esnada kapım açık olduğu için çocuk demirlere tutanarak düşmekten son anda kurtuldu. Çocuk düşmekten son anda kurtulunca benim elim ayağım titredi. Çok korktum çocuğa bir şey olacak diye. Ben bir anneyim ve torunum var. Ben de onların yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim ama annenin rahat tavırları beni sinirlendirdi.” dedi

O gün yaşananlardan dolayı çok üzüldüğünü ve çocuğa bir şey olacaktı diye uyuyamadığını belirten Tükenmez, yaşananlardan dolayı hem aileden hem de yolculardan özür dileyerek; “Ön kapımın açık olmasından dolayı aileden özür diliyorum. O gün o çocuk düşseydi ben mahvolurdum.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 21:04