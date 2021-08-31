Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi açıldı

M.BURAK YALÇIN

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya'nın kızı Merve Kaya’nın sahibi olduğu “Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi” bugün hizmete açıldı.

Binevler Mahallesi 130. Sokak Numara 27’de hizmete giren Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi’nin açılışına Vali Vekili Recep Yüksel, CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, bazı daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi sahibi Merve Kaya, okul öncesi eğitim döneminin çocukların en hızlı geliştiği dönem olduğunu belirterek, bu dönemde çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli fiziksel çevrenin çok önemli olduğunu söyledi.

Çağın gelişimine paralel olarak sunulacak olan eğitimin bireyin yaşamı boyunca katılacağı etkinliklerin verimini artıracak, daha başarılı çocuklar yetişmesine vesileceğe olacağını ifade eden Merve Kaya, “Bu amaçla Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi’ni her biri en az 50 m2 olan ferah ve geniş sınıflardan, 90 m2 oyun alanından, 50 m2 kare spor sınıfından, 250 m2 çok amaçlı açık etkinlik alanından oluşturmuş bulunmaktayız” dedi.

Kurumlarının MEB müfredatı dışında çocuklara fazladan 11 ders daha sunduğunu aktaran Kaya, “Bunlar binicilik, permakültür, life kinetik, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, scamper, İngilizce, müzik, değerler eğitimi, fen ve doğa, Türkçe anadil etkinlikleri dersleridir. Bu dersleri eklemekteki amacımız çocukları her açıdan tam donanımlı yetiştirmektir” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse ve Vali Vekili Recep Yüksel de açılışta konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Konuşmaların ardından gündüz bakımevi dualarla hizmete açıldı.