FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Kent Meydanı’nda düzenlenen ‘Kadeş Çocuk Şenliği’ ile çocuklar eğlenceye doydu.

7’den 70’e herkesime hitap eden ve kültürel çalışmaları ile bir birinden güzel etkinlikleri Çorumlular ile buluşturan Çorum Belediyesi’nin 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlediği Kadeş Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü.

Çocuklar, bugün sona erecek şenlik kapsamında gönüllerince eğlenirken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çocukların eğlencelerine ortak oldu.

Jonglör, kukla, illüzyon, animasyon gösterilerinin yanı sıra balon katlama, oyun parkı, ebru atölyesi, origami atölyesi ve uçurtma atölyesiyle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Çocukların eğlencelerine aileleri de ortak oldu. Çorum Belediyesi’ne böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür eden aileler, şenliğin hem kendilerine hem de çocuklarına çok iyi geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.