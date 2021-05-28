Çocuklar için ‘Göz Hakkı Reyonu’ oluşturuldu

Çorum’da Genç İHH tarafından bir manavda, çocuklar için üzerinde tadımlık meyvelerin yer aldığı 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu.

Üzerine çeşitli tadımlık meyvelerin bulunduğu reyonun üzerine ‘Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu’ yazıldı.

Örnek uygulama ile takdir toplayan Genç İHH, yardımseverlerden uygulamaya desteklerini esirgememelerini istedi.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek için ‘Çocuklar için göz hakkı meyve reyonu’ uygulamasını başlattıklarını belirten Genç İHH; “Genç İHH olarak yaz mevsimin gelmesiyle meyve çeşitliği artmış, olgunlaşan meyveler lezzet ve görsel olarak reyonlarda yerini almıştır. Anadolu’da bir gelenek olarak hala yaşıyan “Göz Hakkı” adeti ilimizde de uygulanmaktadır. Bugün Genç İHH ekibimiz çocuklarımızın bu lezzetleri tatması için ilimizdeki bazı manavlarda çocuklarımızın canı istediği zaman uzanıp alabileceği meyve reyonları olusturdu. Çocuklarımız bu rayonlardan istediği meyveyi tadabileceklerdir. Yardımsever halkımızın bu etkinliğe gösterdiği alakadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ve benzer etkinliklerimizin devamı için hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 14:10