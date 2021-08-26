Çocuklar sevinçli, veliler dertli

Haber/Yorum ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın süredir online eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim 6 Eylül’de başlayacak.

Pandemi gölgesinde de olsa öğrenciler yeniden okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanı içine girmişken, okul alışverişi telaşına düşen veliler ise masrafları düşünmeye başladı. Okula yeni başlayacak bir öğrencinin çantası minimum 360 liraya dolacak.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sevinen bir diğer kesim de tabi ki esnaflar. Okulların açılacağı haberi, kırtasiyeci, kantinci ve okul kıyafetleri satan esnafların yüreğine su serpti. Pandemide iflas eden, kepenk kapatan ve zor şartlarda geçimini sağlayan esnaflar, yeni dönemden umutlu ve geçen yılın kaybını gidermek istiyor.

Okulların açılıp açılmayacağına dair hâlâ tereddütte olsalar da okul alışverişine başlayan veliler, fiyatların pahalılığından yakınırken, esnaflar fiyat artışlarının makul olduğunu, hatta malı zamlı almalarına rağmen zam yapmadıklarını söylüyor.

Esnafın kaybını gidermeye çalışması elbette normal fakat durumun kriz fırsatçılığına dönüşmemesi gerekiyor. Okul ihtiyaçları fiyat araştırmalarından çıkan sonuç ise bunun tam tersini, çoğu üründe fahiş fiyat artışı olduğunu gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, 17:09