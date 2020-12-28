RECEP MEBET

Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren çocuklar için sımsıcak bir çalışma başlatıldı.

Deniz Feneri Derneği Çorum gönüllüleri, ‘Çocuklar Üşümesin’ sloganıyla düzenlen geleneksel yardım kampanyası için bu yıl da kolları sıvadı.

Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlumları sevindirmeyi amaçlayan Çorumlu iyilik melekleri, kampanya kapsamında 150 çift örgü kıyafet hazırladılar.

Devam eden kampanya için Çorumlu hayırseverlere seslenen Deniz Feneri gönüllüleri, “2021 yılına iyilik yaparak girmek isteyen herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştular.

‘ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYORUZ’

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, geleneksel hale getirdikleri kış kampanyasıyla yurt içi ve yurt dışındaki muhtaç ailelere ve çocuklarına yardım eli uzattıklarını söyledi.

Soğuk hava koşulları altında yaşam mücadelesi veren mazlumlar için örgü kıyafet yardımı organize ettiklerini anlatan Yasemin Eyvazlı, 150 çift bere, kaşkol, yelek, kazak ve hırkadan oluşan iki paket hazırladıklayıp ihtiyaç bölgesine gönderdiklerini açıkladı.

Çorumlu evhanımlarının gönüllü olarak katıldığı kampanya hakkında bilgi veren Eyvazlı, “Bere ve kaşkolları, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlum kardeşlerimize gönderiyor, çocukları sevindiriyoruz” dedi.

Sarf malzemeleri Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nce karşılanan kampanyaya çok sayıda evhanımının destek verdiğini anlatan Eyvazlı, kış sezonu boyunca 200 çift bere ve kaşkol daha hazırlanacağını kaydetti.

Örgü bilmeyen hanımlarınsa hazır alıp bağışta bulunabileceklerini belirten Eyvazlı, kampanya dahilinde hazırlanan hediyelerin Deniz Feneri Ankara Şubesi aracılığıyla muhtaç ailelere gönderileceğini ifade etti.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nin düzenlediği diğer yardım faaliyetlerinden de bahseden Yasemin Eyvazlı, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Çocuklar Üşümesin projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara bot, mont gibi kışlık giysiler ulaştırmak için el ele veriyoruz.

Deniz Feneri’nin başlattığı kampanyaya 150 TL destek vererek, üzerinde kışlık kıyafetleri olmayan, bir kazağa, bir monta, bir bota muhtaç durumda olan çocuklarımıza yardım edebilirsiniz. Sıcak ellerinizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize uzatıp onları kış şartlarının zorluğundan bir nebze uzaklaştırabilirsiniz.

Çocuklarına yeni kıyafetlerden alamayan, eski ve yırtık kıyafetler kullanmak zorunda kalan aileler için ne zordur bu durum. Hele de soğuk kış günlerinde bu ebeveynlerin yükleri bir kat daha artar. Derneğimize yapacağınız bağışlarla bu şartlar altında yaşamak zorunda kalan kardeşlerimize onları ısıtacak yeni kıyafetler alıyor ve giyim mağazalarımızda, giysileri deneyerek beğendiklerini alma fırsatı veriyoruz. Mağazalarımızın olmadığı yerlere ise temsilcilerimiz vasıtasıyla gönderiyor, sayenizde ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyoruz.

İster 1 mont, 1 kazak, 1 bot ve 1 pantolondan oluşan giyim setimiz için 150 TL; isterseniz 5560’a GİYİM yazıp 1 SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Yapacağınız yardımlarla bu kış da çocuklarımız üşümesin.

Ayrıca yetim ve öksüzlere harçlık vererek veya bayramlık kıyafet bağışında bulunarak yüzlerini güldürebilirsiniz.”

Kampanyanın kış boyunca devam edeceğini vurgulayan Eyvazlı, “Destek vermek isteyen hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz” dedi.

Duyarlılıklarından dolayı iyilik gönüllüsü evhanımlarına teşekkür eden Eyvazlı, tüm Çorum halkını kampanyaya destek vermeye davet etti.

Eyvazlı, “Kış mevsiminin dondurucu soğuğunda muhtaçları sevindirmek isteyen hayırseverlerimiz, 0535 727 48 01 numaralı iletişim hattımızdan Deniz Feneri Gönüllüleri İrtibat Ofisimiz’e ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.