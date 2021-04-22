‘Çocuklarımız en kıymetli hazinemiz’

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır.” diyen Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: “Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 17:26