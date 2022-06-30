‘Çocuklarımızı iyi yetiştirerek hayata hazırlamaya çalışıyoruz’

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret etti.

Ziyarette Diyanet teşkilatında, İmam-Hatip, Kur’an Kursu öğreticisi gibi din görevlisi olarak görev yapan hocaların durumları, Diyanet Akademisi ve yaz Kur’an kursları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yaz Kur’an kursları ile ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Kavuncu, “Göz aydınlığımız evlatlarımız, bu kurslarda mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ve yüce dinimiz İslam’ı tanıyacaklar.

Çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz onları en iyi şekilde yetiştirerek, hayata hazırlamaktır. Her alanda ülkemizin normalleşmesi, gelişmesi, kalkınması noktasında elde edilen tarihi başarılar ve kazanımlar için, en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz ve minareleri ezansız bırakmayan, teşkilatın bütün kademelerinde hizmet eden din görevlilerine ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hocamızı ve değerli mesai arkadaşlarını, gerçek beka meselemiz gençlerimizin yetiştirilmesi konusunda ortaya koydukları başarı çalışmalar nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum”dedi.