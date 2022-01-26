‘Çocukların donmaktan kurtulmasına destek olun’

M.BURAK YALÇIN

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, sivil toplum kuruluşarına çağrıda bulunarak, “Suriye çalışmalarını destekleyin çocukların donmaktan kurtarılmasına destek olun. Gelin birlikte Suriye’yi ziyaret edelim sıkıntıları yakından görün” dedi.

Çorum İHH’nın Çorum’daki yetim anne ve çocukları için hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafındanda desteklenen “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” adlı projenin açılış toplantısı yapıldı.

İHH Ofisi’nde gerçekleşen tanıtım programına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı ve İHH üyeleri katıldı.

ÖZKABAKÇI: VİCDANLAR HAREKETE GEÇMELİ

Yusuf Demirel’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açış konuşması yapan Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Suriye’deki çadır kamplarda, dondurucu soğuklarda hayatını idame ettiren on binlerce ailenin kömür ve un desteği beklediğini belirterek, “Suriye’de çadırlarda kalanlar donarak ölmek tehlikesi ile karşı karşıya. Ocak ayı içerisinde Suriye’ye 3 tır kömür gönderdik 3 tır kömüründe hazırlığı devam ediyor. Vicdanlar harekete geçmeli diye düşünüyorum. Suriye’de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan 11 yıldır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise kar, yağmur ve soğuklar hasebiyle bu şartlar daha da zor hale geliyor. Çadır kentlerde dondurucu soğuklarla mücadele eden anneler çocuklarının soğuktan donmaması için yine o dondurucu soğuklarda çocuklarını yürüyüşe çıkarıyor” dedi.

‘GELİN BİRLİKTE SURİYE’Yİ ZİYARET EDELİM’

Çadır kentlerden 209 tanesinin yoğun kardan etkilendiğini ve bu çadır kentlerdeki 6 bin 318 çadırın kullanılmaz hala geldiğini aktaran Selim Özkabakçı, “Aynı şekilde Afrin kentinde de yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda çadır yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Afrin’in merkezi ve diğer bölgelerinde de çok sayıda yardıma muhtaç mağdur aile bulunuyor. Buradan sivil toplum kuruluşlarınada sesleniyorum. Suriye çalışmalarını destekleyin çocukların donmaktan kurtarılmasına destek olun. Gelin birlikte Suriye’yi ziyaret edelim sıkıntıları yakından görün” diye konuştu.

ÇALIŞKAN: 113 YETİME DÜZENLİ OLARAK YARDIM SAĞLIYORUZ

Proje hakkında bilgi veren Çorum İHH Yetim Bürosu Sorumlusu Mehmet Çalışkan da Çorum’da 113 çocuğa düzenli olarak yardım desteklerini sağladıklarını söyledi.

PROJENİN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Projenin hedeflerinden de bahseden Mehmet Çalışkan sunumunda şunları söyledi: “Projemizde herhangi bir sebepten yetim kalmış çocuklar ve annelerinin proje faaliyetleri ile sosyal açıdan desteklenmesini içermektedir. Aynı zamanda yetim çalışmaları kapsamında gönüllü çalışmalara katılmış/gönüllü hanımlar için de ortamı tanıma ve çalışmalara katılma isteği ve bilgisi oluşturuşturulması hedeflenmektedir.

Projemizde, sosyal açıdan dezavantajlı bireylerde sahiplenilme duygusunun oluşturulmasını, hedef kitlenin aynı amaç için birlikte hareket etme ve bütünün önemli bir parçası olduğunun, farkına varmasına katkı sağlanmayı, yetim çalışması yapan/yapmaya istekli gönüllü grubunda farkındalık oluşturmayı, hedef kitlenin, ülkemizde bu tip çalışmaların yeni olmadığı tarihi kodlarımızda bu çalışmaların yerinin olduğunun farkına varmalarını, hedef grubun sosyal hayata dahil edilmesine katkı sunmayı, hedef grubun bilgi ve görgü düzeylerinin artırılmasını hedefliyoruz.”

Çalışkan, proje kapsamında değerler eğitimi, aile içi iletişim seminerleri, dijital okur-yazarlık eğitimi, akıl oyunları eğitimi ve başarı hikayeleri seminerleri verileceğini de kaydetti.