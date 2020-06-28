Çocukların merhametleri karşılıksız kalmadı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Geçtiğimiz gün yuvasından düşen yavru serçe için seferber olan minikler Vali Mustafa çiftçi tarafından Valilik’te ağırlandı. Çocukların minik yüreklerini kaplayan merhamet duygusu karşısında kayıtsız kalmayan Vali Çiftçi, tebrik ettiği çocuklara hediyelerle teşekkür etti.

Salih Çapa (12), Emirhan Karslıoğlu (10), Ömer Haşim Kılıç, (9), Ahmet Görkem (9), Reyyan Karslıoğlu (8), Aslı Deren Kılıç (5) ve Elif Berna Boyraz’ı (4) makamına davet ederek, yaptıkları davranış nedeniyle kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Gösterdiğiniz bu merhamet duygusu ve duyarlılıktan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bu merhamet duygusu bütün bir hayatınız boyunca devam etsin. Biz yerdekilere merhamet edersek, göktekilerde bize merhamet eder buyuruluyor. Bu yavrularımız bu yaşta küçücük bir serçeye sahip çıkarak gayet örnek bir davranış sergilediler. Ben hem çocuklarımızı hem de anne ve babaları olarak velilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde de bir hayat boyu devam etmelerini temenni ediyorum. İnsan ne öğrenirse küçükken öğrenir, ağaç yaşken eğilir. Bu yaşlarda hayvana, canlıya, bitkiye merhamet etmeyi öğrendiğinde, onlara sahip çıkmayı öğrendiğinde, bu erdem bütün hayatlarını kapsayacaktır.” dedi.

Çocuklarla ve ziyarete katılan aileleriyle sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, ziyaret sonunda çocuklara hediyeler vererek bir kez daha tebrik etti.

Yaptıkları hareketin büyükler nezdinde de takdir görüyor olmasından ve Vali tarafından ağırlanmaktan büyük bir mutluluk duyan çocuklar, hep bir ağızdan, “Teşekkür ederiz Vali amca.” diyerek, memnuniyetlerini dile getirerek, heyecanla çıktıkları merdivenleri mutluluk ve gururla indiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 18:07