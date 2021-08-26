‘Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla okula gönderin’

Yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi için okul ve kurumlarda alınması gereken tedbirler ele alındı. Okullarda maske, mesafe ve hijyenden ödün verilmeyeceğini ifade eden İl Müdürü Kodek, 'Okulum Temiz Belgesi' ile okulların temizlik konusunda belirli standartlara sahip olduklarını söyledi.

Velilere, “Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla okullara gönderebilirsiniz” diye seslenen Kodek, “6 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılı için ilimiz merkez ve ilçelerimizde el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. 2023 eğitim vizyonumuz doğrultusunda çalışarak geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız için en iyi öğrenme ortamlarını sağlama gayretinde olacağız." dedi.(Haber Merkezi)