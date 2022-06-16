ÇOKİŞ ‘kaynakçı’ kursu açtı

ÇOKİŞ kalifiye eleman yetiştirmek için Kaynakçılık Meslek Eğitim Kursu açtı.

İşverenle iş arayanları buluşturarak özel sektörde istihdama büyük katkı sağlayan Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi(ÇOKİŞ) kaynakçılığa yatkınlığı bulunanları sektöre hazırlamak için kurs açtı.

Çorum’un ihracat önemli bir kısmını sağlayan sanayici iş adamlarının kalifiye kaynakçı elamanı talepleri üzerine ÇOKİŞ devreye girerek kaynakçılık kursu açtı. Kaynakçı olmak isteyen kişilere kurs öncesi seviye belirleme ve ön eleme sınavı yapıldı.

Sınava başvuran 127 kaynakçı adayı arasından ön eleme sınavını geçenlere 100 saatlik kaynakçılık eğitimi verilecek ve kursu başarıyla bitirenlerin sektörde istihdamı noktasında ÇOKİŞ aracılık yapacak. (Haber Merkezi)