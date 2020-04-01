‘ÇOKİŞ’ kura çekimi canlı yayınlanacak

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) üzerinden yapılacak geçici işçi alımları, Belediye’nin sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşılacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, http://cokis.corum.bel.tr adresi üzerinden ilan edilen 6 şoför ve 55 beden işçisi alım ilanı için müracaatlar 31 Mart 2020 tarihi itibariyle sona ermişti. Belediyenin işe almak için mülakata çağıracağı kişiler, bugün saat 14.00’te noter huzurunda kurayla belirlenecek.

İşe alınacak 61 kişinin 3 katının belirleneceği kura, http://facebook.com/crmbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.