Çölyak Derneği’nden Glutensiz Aşure etkinliği

Çorum Çölyak Derneği ve Pisa Glutensiz Unlu Mamülleri tarafından birlik ve beraberliği pekiştirmek adına “Glutensiz Aşure” etkinliği düzenledi.



Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara Çölyak hastaları için özel hazırlanan Glutensiz Aşure dağıtıldı.

Etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir; “Aşure günü birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu güzel günde bütün çölyak ailesi ve kıymetli misafirlerimizi bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Öncelikle rahatsızlığından dolayı raporlu olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak başta olmak üzere, Nisa Kültür Platformu üyelerine, dernek üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aşurelerimizi hazırlayan ilimizin ilk ve tek Glutensiz Cafesi Pisa Glutensiz Unlu Mamülleri yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tip etkinlikler Çölyak ve Glutensiz Beslenme hakkında farkındalık oluşturmamıza katkı sağlıyor. Çorum’da Çölyak’ı bilmeyen kalmasın diye çalışmalar yürütüyoruz.Ayrıca ilimizde glutensiz ürünlere ulaşım Pisa Glutensiz Cafe gibi işletmeler sayesinde daha kolay hale geliyor. Böyle nice güzel etkinlikte sağlıklıca buluşmayı diliyorum” dedi.