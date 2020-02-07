Çölyak Derneği’nden tebrik

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

30. yılımızı kutladığımız şu günlerde bizleri yalnız bırakmayıp, tebrik ziyareti gerçekleştiren Çölyak yönetimi, tebriklerinin yanı sıra Hakimiyet’in Çölyak hastalığının tanınması ve bilinçlendirilmesinde çok önemli katkıları olduğunu belirterek, gazetemize teşekkür etti.

Dr. Mustafa Azak, Kadir Demir ve Ömer Yıldırım’ın yer aldığı ziyarette, Hakimiyet Gazetesi’nden çok memnun olduklarını, 30 yıla ulaşan başarılı yayın hayatı nedeniyle kutladıklarını söyleyen Dernek Başkanı Demir, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şansında tüm Hakimiyet çalışanlarını tebrik etti.