Çölyak Günü kutlandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Çölyak Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle program düzenlendi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyaklı çocuklar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyak denildiğinde, çölyaklı ailelerin dışında birçok kişinin glutensiz beslenmenin çok zor olduğunu düşündüğünü belirterek, çeşitli toplantılar ve projeler ile geniş kitlileleri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kafe ve restoranların sosyal yaşamda önemli bir yer teşkil ettiğini, bu yüzden bu müesseselerde çalışan şef ve diyetisyenlere yönelik bir eğitim projesi hazırladıklarını da aktaran Fatma Müjgan Demir, bu proje ile birlikte glutensiz yaşamın toplumla iç içe olarak dahada kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programda çölyaklı çocuklar müzikler eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlendiler.

Anneler Günü olması nedeniyle de çocuklara annelerine vermek için hediyeler verildi.