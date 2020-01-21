Çölyaklı öğrenciler karne aldı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi ile Çorum Çölyak Derneği, “Çölyak ve Glutensiz Yaşam” konulu panel düzenledi. Panelde çölyaklı öğrencilerde karnelerini aldı.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyaklı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir yaptı.

Derneği kurdukları günden buyana çölyaklılar hakkında toplumda farkındalık oluşturacak ve çölyaklıların hayatını kolaylaştıracak faaliyetler yaptıklarını belirten Fatma Müjgan Demir, “Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket projesi en önemli çalışmalarımızdan biridir. 6 ay süren proje kapsamında, 32 kursiyere 190 saatlik glutensiz yiyecek yapım kursları verildi ve eğitimler verildi” dedi.

2020 yılında 36 kursiyere daha eğitimin verileceği yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Demir, “Umarım İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yeni projemiz de kabul edilip desteklenir. Bu konuda idarecilerimizin desteğini istiyoruz. Ayrıca gecen yıl Avrupa Birliği Sivil Düşün Programından “Birlikte Ömür Boyu Glutensiz Yaşam” ve “Gaziantep Gastronomisinde Glutensiz Keşifler” isimli projelerimizde desteklendi. Derneğimizin 1 yıllık kira ve ofis giderlerini karşılayıp yönetimimizin Gaziantep’te inceleme gezisi yapmasını sağlayan “Sivil Düşün” yetkililerine ve projemizi yazan Başkan Yardımcımız Dr. Mustafa Azak’a teşekkür ediyorum. 2019 yılında Sanat Sokağında derneğimizin görünürlük ve tanıtımına katkı da bulunduğu ofisimizi açılışını yaptık. Buranın derneğimize kazandırılmasında emeği geçen, her alanda derneğimize destek olan, Onursal Üyemiz Azime Çiftçi ve Valimiz Mustafa Çiftçi’ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açış konuşmasının ardından çölyaklı öğrencilere karneleri verildi.

Karnelerin verilmesinin ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın yaptığı panelde Dr. Öğretim Üyesi Atakan Comba, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Köseoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve dernek üyesi Neşe Çekiş “Çölyak ve Glütensiz Yaşam” konu başlığı altında katılımcılara konferans verdi.

Çölyak Derneği’nin 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle pasta kesilen program glütensiz kokteylin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 18:07