Çomar Barajı da piknikçilere kapandı

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi’nin aldığı kararla Sıklık ve Melikgazi Mesire Alanları’nın ziyarete kapatıldığı duyurulmuştu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Çomar Barajı ve çevresinin de piknikçilere kapatıldığı öğrenildi.

Binevler semtinden baraja çıkan yol, beton bariyerlerle trafiğe kapatılırken Bayrak Tepe civarındaki Sosyal Tesisler’in çevresinde de güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlendi.

Çomar Barajı çevresindeki bağ ve bahçelere ulaşım için ise Çevre Yolu üzerinden giriş-çıkış imkânı tanındığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 19:03