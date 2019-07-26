Çomar Barajı eski günlerine hasret

RECEP MEBET

Çorum’un, yakın geçmişte en çok tercih edilen mesire alanları arasında yer alan Çomar Barajı ve çevresi yetkililerden ilgi bekliyor.



‘BARAJ ÇEVRESİ YENİDEN İHYA EDİLSİN’

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Bakımsızlık nedeniyle terkedilmiş bir görünüme bürünen Çomar Barajı yeniden ihya edilmeli” diye konuştular.

Şehre yakınlığı nedeniyle ilkbahar ve yaz aylarında piknikçilerin gözde uğrak yerleri arasında bulunan baraj çevresinin kirli bir görünüm kazandığını ve alkol bağımlılarının mekanı haline geldiğini belirten vatandaşlar, “Ailecek huzurla vakit geçirdiğimiz bu güzide yer, yeniden eski vasfına kavuşturulmalı” ifadelerini kullandılar.



‘TUVALET ve LAVABO DAHİ YOK’

BESYO sınavlarına hazırlanan sporcuların kamp yaptığı Çomar Barajı’ndaki mevcut tesislerin de kullanım dışı olduğunu belirten vatandaşlar, tuvalet ve lavaboların dahi kullanım dışı olduğuna dikkat çektiler.

Sahipsiz sokak hayvanları ve yaban domuzlarının cirit attığı baraj çevresinde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce harekete geçilmesini istediler.