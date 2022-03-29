Çomar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Çorum'da, kuraklıktan etkilenen Çomar Barajı'ndaki su seviyesi, son dönemlerdeki yağışlar sayesinde yükseldi.

Türkiye'nin 2020 yılında en az yağış alan ili olarak kayıtlara geçen kentte, barajlardaki su rezervi de kritik seviyeye gerilemişti. Meteoroloji verilerine göre, Çorum'da kuraklığın etkisini göstermeye başladığı 2019 yılının ocak ayında metrekareye 52,1, 2020 yılının ocak ayında 27,4, 2021 yılının ocak ayında ise 27,8 kilogram yağış düştü.

Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalamasının 37,4 kilogram olduğu kent, bu yılın ocak ayında ise metrekareye 85,8 kilogram yağış aldı. Ortalamanın iki katından fazla yağış alan kentte karların erimeye başlaması da barajlardaki su rezervlerine olumlu yansıdı.

- Su seviyesi yüzde 32,21'e çıktı

Barajın geçen yıl kuraklıktan etkilenmiş hali ile bu yıl kar sularıyla rezervinin artmış hali, dron ile görüntülendi.

Geçen yıl kasım ayı ile bu yıl mart ayında çekilen fotoğraflarda, hem kuraklığın hem de eriyen karın Çomar Barajı'ndaki su rezervine etkisi görülüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, Çomar Barajı'nda kuraklık döneminde yüzde 12,78'e kadar düşen doluluk oranı, kar sularının erimeye başlamasıyla yüzde 32,21 seviyesine ulaştı.

Tarımsal sulamada ve kentin içme suyu ihtiyacının giderilmesinde kullanılan, geçen yıl mart ayında 2 milyon 500 bin metreküp su rezervine sahip barajda, kasım ayında rezerv 100 bin tona (104 bin 160 metreküp) kadar düşmüştü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Çomar Barajı'ndaki su rezervinin kuraklık döneminde 100 bin tona kadar indiğini, son dönemde etkili olan yağış sayesinde rezervin yükselmeye başladığını söyledi.

Çorum'da özellikle son yaz mevsiminin çok kurak geçtiğine dikkati çeken Aşgın, "Böyle bir ortamdan sonra Koçhisar İsale Hattı'nın arıtma tesisine bağlanmasıyla şehir merkezindeki su sorunu kısmen çözülmüştü ancak asıl sorun kuraklıktı. Rabb'imize hamdolsun, belki de son 30 yılın en güzel kışlarından birini yaşıyoruz." dedi.

Çomar Barajı'nı destekleyen Kuruçay Deresi'nin yeniden akmaya başladığını dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok ciddi kar yağışı ve karın erimeye başlamasıyla Çomar Barajı'na Kuruçay'dan gelen dere adeta coştu. Buraya saniyede 100 litre civarında su geliyor. Çomar Barajımız 1 milyon 700 bin metreküpe ulaşmış durumda. Barajımızın dolması için epey zamana ihtiyaç var."(AA)