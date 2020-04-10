Çöp ev şikâyeti

RECEP MEBET

Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde numara 27’de ikamet eden Kaleli Apartmanı sakinleri, bina içini ve bahçesini atıklarla doldurduğu iddia edilen komşularından şikâyetçi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apartman Yöneticisi Yalçın Armağan, uzun süredir muzdarip oldukları meselenin koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir sağlık tehdidine dönüştüğünü söyledi.

Yaşadıkları problemi defalarca ilgili kurumlara resmi olarak bildirmelerine rağmen çözüm bulamamaktan dert yanan Yalçın Armağan, “Yüzü aşkın kişinin yaşadığı bir apartmanda ve çevresinde, çöp ev yüzünden bir salgın hastalık oluşsa bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

Çöpten topladıkları atıkları bina içinde ve çevresinde biriktiren söz konusu aileye Zabıta ekiplerince uyarı yapılmasına karşın problemin devam ettiğini vurgulayan Armağan, “Kaleli Apartmanı sakinleri olarak insan sağlığını tehdit eden çöp evdeki atıkların tahliye edilmesini ve sorumlulara gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 14:12