Çöp karantinasına dikkat

HABER-YORUM/EROL TAŞKAN

Koronavirüs nedeniyle pozitif ya da temaslı durumda olup evlerinde karantinada kalan aileler, kendilerini karantinada tuttuğu gibi karantina sürecindeki atıklarına da dikkat etmeli.

Hayatın tüm unsurlarında yayılımın ve bulaş riskinin en aza indirilmesi için, karantina sürecinde oluşan evsel atıkların da belirli bir süre depolandıktan sonra çöp konteynerlerine atılması, atıklar yoluyla da bulaşma riskini ortadan kaldıracaktır.

Çorum’un temiz şehir unvanının gizli kahramanları olan temizlik çalışanları başta olmak üzere, apartman görevlilerini de riske atmamak ve karantinayı, atıklarla ilgili olarak da tam anlamıyla uygulamak gerekir.

Gece gündüz demeksizin Çorum’un temizliği için seferber olan temizlik çalışanlarının da can taşıdığı, onlara gelecek herhangi bir hastalık riskinin dönüp dolaşıp topluma tekrar dağılacağını unutmamamız gerekir.

Temizlik çalışanlarının haricinde çöplerden atık toplayan insanların da korunmasını sağlamak ve olası riskleri azaltmak için, çöp poşetlerini balkonlarımızın bir kenarında stok edip, karantina süreci bittikten sonra çöp bidonlarına atmak, yürütülen çabalara destek olacağı gibi bu şehrin isimsiz kahramanları olan temizlik çalışanlarını da koruyacaktır.