‘Çöp Taksi’ hizmete hazır

RECEP MEBET

Karataş Otomotiv ve Ömsan Karoser işbirliğinde tasarlanan ‘Çöp Taksi’ görücüye çıktı.

Samsun Vezirköprü Belediyesi için hazırlanan çöp toplama aracı dün Hyundai Karataş Plaza’da tanıtıldı.

Hyundai Satış Müdürü İbrahim Saçmacı’nın da hazır bulunduğu tanıtımda konuşan Ömsan yetkililerinden Mustafa Uzun, ‘Çöp Taksi’ adlı aracın özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.

Hyundai H100 modeline 3,5 metreküplük damperli, hidrolik çöp toplama kasası monte ettiklerini anlatan Mustafa Uzun, Vezirköprü Belediyesi için gerçekleştirdikleri tasarımın büyük beğeni topladığını söyledi.

Temizlik İşleri Birimi bünyesinde hizmet verecek Çöp Taksi’nin, büyük hacimli araçların giremediği dar sokaklarda, acil temizlik gerektiren yerlerde büyük kolaylıklar sağlayacağına işaret eden Uzun, “Amacımız, Belediye ekiplerine hızlı müdahale ve çözüm imkanı sağlamak” dedi.

153 Alo Zabıta Hattı’na yapılan temizlik şikâyetlerine kısa sürede cevap verilmesini hedefleyen projenin Vezirköprü Belediyesi tarafından hayata geçirileceğini vurgulayan Uzun, Çöp Taksi’nin test işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslimatının yapılacağını kaydetti.

Özel tasarımıyla dikkat çeken araç için farklı yerlerden de talep almaya başladıklarını ifade eden Uzun, “Çorum sanayisi açısından başarılı bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeni araç filosu için Hyundai’yi tercih eden Vezirköprü Belediyesi’ne teşekkür eden Karataş Otomotiv Satış Müdürü İbrahim Saçmacı ise ticari segmentte de iddialı olduklarının altını çizdi.

Saçmacı, “Yerel işbirliği açısından örnek olduğunu düşündüğüm bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyor, Çöp Taksi’nin Vezirköprü Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 12:03