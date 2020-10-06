‘Çöpler köy sakinlerini isyan ettiriyor’

M.BURAK YALÇIN

CHP Dodurga Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, Obruk Barajı’na yakın bir bölgeye dökülen çöplerle ilgili sözlü önerge verdi. Çöplerin köy sakinlerini isyan ettirdiğini ifade eden Sadettin Akgül, buranın acil olarak çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

İl Genel Meclisi Ekim ayı dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında yapılan toplantı açılış yoklaması ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından gündem dışı söz alan CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, Dodurga’da Obruk Barajı’na yakın bir bölgeye dökülen çöplerle ilgili sözlü önerge verdi.

Günlük bu bölgeye 3 ton çöp boşaltıldığını ifade eden CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, “Fotoğraflarda görülen yer Obruk Barajı’nın 300 metre altında, Kızılırmak’ın 40 metre üstünde. Buraya her gün 3 kamyon çöp boşaltılıyor. Bu çöp dağları biriktikçe kepçeyle ırmağa itekleniyor. Yakınında evler var. Hafif bir esinti olduğunda çok pis kokuyor. Karasineklerin istilası altında. Köy sakinleri isyan ediyor. 3 yıldır bu çöpler buraya dökülüyor” diyerek meclisin buna bir çözüm bulması gerektiğini savundu.

Meclis Başkanı Osman Günay, söz konusu önergenin alt komisyonun araştıracağını söyledi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Abdurrahman Karagöz de şartlı eğitim ile ilgili hazırlanan raporu meclisin bilgisine sundu.