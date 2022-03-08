Çöplü Arastası Sağlıklaştırması’na meclis onayı

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Mart ayı toplantısında Çöplü Arastası Sağlıklaştırma Projesi’nin hayata geçirilmesi teklifi görüşüldü.

Çorum Belediyesi tarafından, Çöplü Arastası’nın Saat Kulesi’ne bakan kısımlarının sağlıklaştırması projesinin tamamlamasının ardından yeniden bir aşamaya geçildi.

Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında Belediye Etüt Proje Müdürlüğü’nün, ‘Çöplü Arastası’nda 371, 372, 390 ve 389 adaların tamamında belediye bütçesinden karşılanmak üzere sağlıklaştırma uygulaması yapılması teklifi görüşüldü.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.





Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 18:30