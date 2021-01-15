‘Çöplü daha da güzelleşecek’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı'yı ziyaret ederek 2020 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çöplü Mahallesinin 15 mahalle içerisinde nüfus ve yüz ölçüm olarak küçük olmasına rağmen en eski mahallelerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, Çöplü Mahallesinde kentsel dönüşüm konusunda uzun bir yol kat ettiklerini, kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çöplü Mahallesinin tarihi dokusuna uygun bir şekilde daha da güzelleşeceğini ifade etti.

Çöplü Mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kimseyi mağdur etmediklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çöplü Mahallemizde 1 milyon 267 bin 277 TL'lik enkaz bedeli ödeyerek 28 bina ve 3790 m2'lik alanı boşalttık. Akpınar Caddesi ve Namazgâh Parkı çevresinde 406 ton asfalt serimi yaptık. Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğümüz kanalıyla 150 aileye gıda yardımında bulunduk. Bu 150 ailemiz Gıda Bankası’ndan 532 kez alışveriş yapma imkânı buldu. Evde bakım hizmetimiz kapsamında 12 ailemizin 38 kez ev temizliğini ve evde bakım hizmetini yerine getirdik." dedi.

Aşgın, Çöplü Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı'ya mahallenin sorunlarını yakından takip ettiği için teşekkür etti.

‘ÇÖPLÜ ÇORUM’UN KALBİ’

Çöplü Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı, Başkan Aşgın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çöplü Mahallesini Çorum'un kalbi olarak nitelendiren Muhtar Kılcı, "Sizlerin de buyurduğu gibi Çöplü Mahallemizde büyük bir kentsel dönüşüm başlamış oldu. Geçmiş belediye başkanları ve sizin yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Mahallemizde kamulaştırma ve enkaz bedelleri ödenmesi konusunda mahalle sakinlerimiz kesinlikle mağdur edilmedi. Kamu arazilerinin üzerinde bulunan binalara değerinden fazla enkaz bedeli ödenerek insanlar mağdur edilmedi. Bundan dolayı da mahalle halkım ve şahsım adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 19:30