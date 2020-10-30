Çöpten elektrik üretecek tesiste sona doğru

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Katık Atık Tesisi’nin yanına kurulan çöpten elektrik üretecek enerji tesisinde sona yaklaşıldı.

Önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi beklenen tesis ile organik içerikli çöp atıklarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Tesisin yılda 14 milyon 500 bin kilowatt elektrik üretmesi bekleniyor.

Tesiste dalbudak atığı, çimen atığı, organik pazar atıkları, evsel nitelikli organik atıklardan Biyomeditanizasyon gazlaştırma projesi sonucu açığa çıkan gazdan elektrik enerjisi üretilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle kurulan tesiste hem atıklar değerlendirilecek hem de atıkların çevreye zarar vermesi önlenecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 18:34