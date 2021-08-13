ÇORBİS’le seyahate başladı

Çorum'da bir vatandaş, ÇORBİS Akıllı Bisiklet Sistemi'nden kiraladığı bisiklet ile 65 km yol yaparak Merzifon'a gitti.

Çorum Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu ÇORBİS Akıllı Bisiklet Sistemi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüş, 17 bin üyeye ulaşmıştı. ÇORBİS kullanıcılarından Furkan Dokuyucu isimli bir vatandaş ise geçtiğimiz günlerde ÇORBİS'ten bisiklet kiralayarak Buhara Mahallesi'nden yola çıktı ve Merzifon'a ulaştı.

62 km'lik yolu yaklaşık 4 buçuk saatte giden Dokuyucu, yolculuğunu sosyal medya hesabından 'Ruhumuz Göçebe' diye paylaşarak, "Çorum Belediyesi'ne ait ve saati 1 TL olan bisiklet ile Amasya/Merzifon'a geldim." ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFİ SAMSUN

Çorum'da belediyenin yaptığı bisiklet yollarının artırılması gerektiğini de dile getiren Dokuyucu, "Ben ÇORBİS'i günlük hayatta da çok kullandım. Gerçekten güzel ve üst düzey denilebilecek bir bisiklet. Merzifon yolculuğu benim için bir başlangıçtı. Bir sonraki hedefim Samsun'a kadar gidip gelmek.” dedi.