‘Çörekotu Çorum’un yeni gelir kapısı oldu’

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, çörekotunun Çorum’un yeni gelir kapısı olduğunu belirterek, çörekotu ekiminde Uşak ve Burdur’dan sonra üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, son yıllarda ürün desenindeki değişimle beraber Alaca ve Sungurlu’nun köylerinde çörekotu ekim alanını artırdıklarını kaydetti.

SUNGURLU VE ALACA ÖNCÜ

Alaca’da Örükaya, Çöplü, Beşiktepe, Kapaklı, Çal köylerinde 8 bin dekar alanda üretim yapıldığını aktaran Orhan Sarı, “Sungurlu’da da Kavşut, Tuğcu, Mahmatlı, Kırankışla ve Tokullu köylerinde 6 bin dekar alanda ekim yapılmaktadır. Çörekotu bitkisini Alaca ve Sungurlu’da bulunan üreticilerimiz sevdi. Nadas alanları bırakılmadan her yıl ürün ekilmektedir. Ülkemizde çörekotu tarımının yapıldığı iller arasında Uşak ve Burdur’dan sonra ilimiz 3’ncü sırada yer almaktadır” dedi.

‘HEDEFİMİZ 1’NCİ SIRAYA OTURMAK’

Çörekotunun toprağı dinlendirmek gibi bir özelliğinin de bulunduğunu vurgulayan Sarı, “Münavebeye uygun bir bitki özelliği taşımaktadır. Gelir olarak da üreticilerimizi memnun etmektedir. Çorum olarak bu pazarda biz de varız diyoruz. Türkiye’nin her yerinden ürünlerimize talep olmaktadır. Bizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kıraç arazilerde toprak PH’ını dengelediği için çiftçilerimize öneriyoruz. Birinci önceliğimiz, Sungurlu bölgesinde nadasa bırakılan alanlarda çörekotunun ekiminin yapılarak üreticilerimizin gelirlerini artırmaktır. Son yıllarda tarıma dayalı sanayide çörekotunun kullanımı yaygınlaşmaktadır. Çorum olarak Türkiye’de üretimde 1. sıraya oturmak için gayret sarfediyoruz” diye konuştu.

‘HER SIKINTIYA ŞİFA’

Çörekotunun sağlığa da pek çok faydası olduğunu hatırlatan Sarı, “Zayıflatıcı yararından mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine kadar pek çok yararı vardır. Romatizmaya ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra ise yaraları iyileştirir ve kabızlığı giderici etkisi de bulunmaktadır. Çörekotu, yıllar boyunca tıbbın en önemli bitkilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç ve kozmetik sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çörekotunun tohumundan ve yağından yararlanılabilir. Çörekotunun faydaları sıralanmakla bitmez, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 19:14