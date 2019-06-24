Çorum 19,19’da kenetlenecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nce başlatılan #Herkesyapamaz filminin ikincisi bugün saat 19,19’da yayına girecek. Sosyal medya hesaplarından tüm Çorumlular’ın paylaşması istenilen #Herkesyapamaz2 için büyük emekler verildi.

Sosyal medyada Çorum’un reklamı anlamında çok önemli bir fırsat ve başarılı bir çalışma olarak görülen paylaşım için tüm Çorumlular’ın gözü saat 19,19’da kilitlendi.

Tüm sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarla, Çorum bir kez daha sosyal medyada gündem olma başarısını gösterme imkanı yakalayacak.