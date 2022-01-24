Çorum'a 100 imam hatip atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Çorum merkez, ilçe ve köylerde eksik olan camilere yeni imam hatipler ve müezzinler atandı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya'nın geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaretinde, Çorum merkez, ilçeler ve özellikle köylerde imam hatip ve müezzin kayyım eksikleri ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Milletvekili Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 100 imam hatip, 4 müezzin kayyım ve 4 Kuran Kursu Öğreticisi kadrosunun Çorumumuza tahsis edildiğini ve 2 ay içerisinde yapılacak olan atamada eksik olan camilerimizin özellikle köylerdeki camilerin imam hatip ve müezzin kayyım eksiklerinin giderileceğini ifade etti.

Kaya, "Talebimiz üzerine yapılacak olan atamaların ilimize verilmesinde Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Ali Erbaş’a teşekkür ederiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 11:34