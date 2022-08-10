Çorum'a 5 yıldızlı düğün salonu kazandırılıyor

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'ne 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonu inşa ediliyor.

Mimar Sinan Mahallesi'nin eksikliklerinden biri olarak gösterilen düğün salonu için kolları sıvayan Çorum Belediyesi, mahalleye 5 yıldızlı otel konseptinde düğün salonu kazandırıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da inşaatı devam eden düğün salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aşgın; "Şehrimize beş yıldızlı otel konseptinde düğün salonu kazandırıyoruz. Mimar Sinan mahallemizde yapımına devam ettiğimiz düğün salonumuzu inceledik." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 11:51