Çorum'a 5 yıldızlı Huzurevi

FATİH BATTAR

Yapımına 2018 yılında başlanan 102 kişilik Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi yeni sakinlerini bekliyor.

Gülabibey Mahallesi’nde 10 dönüm arazi üzerine inşa edilen yeni Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi 5 yıldızlı otel konforunda dizayn edildi.

Bodrum+zemin+3 kattan oluşan Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, 48’i tek kişilik, 24’ü çift kişilik 2’si kabul odası ve 4’ü yataklı revir olmak üzere 102 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca huzurevi içerisinde erkek ve bayan kuaförleri, revir, çok amaçlı salon, dinlenme odaları, yemekhane, her odada lavabo-wc, balkon ve geniş bahçe imkanı ile hizmet verecek.

Vali Mustafa Çiftçi de yakın zamanda yeni sakinlerini ağırlayacak Huzurevi’nde incelemelerde bulundu. Bina ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban’dan bilgi alan Çiftçi, tek tek odaları gezdi.