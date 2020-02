'Çorum'a sahip çıkılmıyor'

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Çorum'un havalimanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdiği önerge ile Çorum'da kamuoyuve siyasetin gündemine gelen İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, mecliste yine söz alarak Çorum ile ilgili bir konuşma yaptı.

Çorum'a sahip çıkılmadığını belirten Sunat, Çorum'un yaklaşık 1.5 milyar TL'lik ihracatı, sanayisi ve turizmi potansiyeli ile önemli bir şehir olduğunu ancak sahip çıkılmadığını ifade etti.

Çorum'un son 50 yılda kendi imkanlarıyla sanayileşmesini gerçekleştirmiş ve zamanın gereklerine uygun olarak sektörel dönüşüme ayak uydurmaya çalışan, girişimci, yenilikçi ve çalışkan insanların yaşadığı bir Anadolu kenti olduğunu kaydeden Sunat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Tarihiyle, kültürüyle, ekonomiye olan katkısıyla ve ihracat performansıyla önde gelen bir şehrimizdir Çorum. Çorum ilimizin 2019 yılı ihracat tutarı 423 milyon dolar civarındadır. Çorum, ihracatı ithalatının üstünde olup dış ticaret fazlası olan ve ülkemize bu konuda katkı sağlayan ender illerden bir tanesidir. Çorum aynı zamanda bir kültür başkentidir. On beş bin yıllık geçmişi ve merkezî ticaret yollarına olan yakınlığıyla tarihin her döneminde önemini korumuş olan Çorum ilimiz, tarihî, kültürel ve doğal değerleriyle turizm yatırımları için de cazip imkânlar sunmaktadır. Turizm açısından Çorum'un tarihî değerlerinin daha iyi tanıtılması ve gerekli yatırımların bir an önce yapılması gerekmektedir.

Çorum ilimizin ihracatının ve kültürel cazibesinin artırılabilmesinin önündeki en büyük engel lojistikte ve ulaşımdaki zorluklardır. Lojistik merkezi kurulması sanayi, yatırım, ekonomi, istihdam ve kalkınmaya da büyük oranda katkı sağlayacaktır. "Sanayisini kendi imkânlarıyla geliştiren, ihracatı yarım milyar dolara yaklaşmış, binlerce yıllık bir kadim tarihe ev sahipliği yapan bu şehirde -yıllar önce söz verildiği hâlde- nasıl havalimanı ve demir yolu yapılmaz?" diye ilgili bakanlığa soru önergesi verdim. İktidarın bir Çorum milletvekili bize hak vereceği yerde basın aracılığıyla bize akıl vermeye çalıştı, "Siz Ankara Vekilisiniz, size ne Çorum'dan." dedi. Bilmiyorlar ki bu sayın vekiller, bizim için her karış vatan toprağı aynı derecede kıymetlidir. Daha sonra, Bakanlık önergemize cevap verdi ve dedi ki: "Çorum'a havalimanı yapmayacağız. Demir yolunun etüdü de daha 2020 yılının sonunda bitecek." yani özetle "Çorumlular, havalimanını unutun, demir yolunu da daha çok beklersiniz." Değerli milletvekilleri, bu cevaptan sonra bu kürsüye çıkmak ve konuşmak şart olmuştu.

Çorum bu kadar önemli bir şehir ama Çorum'a sahip çıkan yok. Çorumlular AK Parti iktidara geldiğinden beri büyük bir teveccüh gösterdiler. Bu şartlarda bile 4 milletvekilinin 3'ü AK Parti'li . Bir Çorum iktidar milletvekili çıkıp da "Bu şehre bu reva mıdır?" diye sormuyor. İşte bu yüzden ben soruyorum, işte bu yüzden ben takip ediyorum ve sonuna kadar da dile getireceğim.

Ülkemizin kiremit tüketiminin yüzde 40'ını, tuğla tüketiminin yüzde 10'unu karşılayan Çorum'da artık kiremit fabrikaları kapatılıyor; çoğu kapandı, kalanlar da kapatılıyor. Evet, ceviz üreticileri, çeltik üreticileri birçok sıkıntıyla boğuşuyor. Bizler, İYİ Parrti Çorum'dan milletvekili çıkaramadık ama Çorum ilimizin her türlü mağduriyetinin giderilmesi noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Belki bu gayretimiz birilerine ders olur; ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri şehre olan borçlarını ödemek için rantın değil, Çorumluların yanında olurlar.



