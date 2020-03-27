Çorum'a yeni mezarlık alanı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı. Alıanan karar doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda mahalle olan Bayat'a yeni mezarlık yapılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Çorum Belediye Başkanlığının 24.03.2020 tarihli ve 8958 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait İlimiz Merkez Ulukavak Mahallesi 3101 ada 10 nolu parselde bulunan mezarlık vasfındaki taşınmaza ilişkin vasıf değişikliği yapılabilmesi amacıyla, Bayat Mahallesi 4620 ada 38 parselde bulunan 5333,28 m2 yüzölçümlü alanın eşdeğer vasıflı defin alanı olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Belediye Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde Bayat Mahallesi 4620 ada 38 nolu parselde bulunan alana defin yapılabilmesi açısından 19.01.2010 tarihli 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mezarlık Yerlerinin İnşaasıile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, belirtilen alanın İlimiz Merkez Ulukavak Mahallesi 3101 ada 10 nolu parselde bulunan mezarlık vasfındaki alana eşdeğer olduğu görüldüğünden, Bayat Mahallesi 4620 ada 38 parselde bulunan alanın defin alanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir." denildi

İDDİA VE GANYAN BAYİLERİ DE KAPATILDI

Ayrıca toplantıda halen faaliyette bulunan iddia ve ganyan bayilerinin de ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 21:22