Çorum'a yeni Vali Yardımcısı

M.BURAK YALÇIN

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede Çorum’un 1 Vali Yardımcısı ile 4 ilçenin kaykamamı değişti.

329 ilçenin kaymakamının değiştirildiği kararnamede Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç Aksaray Vali Yardımcılığı’na atandı. Erdinç’in yerine ise Vali Yardımcısı olarak Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz atandı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül Ankara Ayaş Kaymakamlığı’na, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı Denizli Baklan Kaymakamlığı’na, Ortaköy Kaymakamı Abdülhamit Muslu Siirt Vali Yardımcılığı’na, Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ise Şanlıurfa Vali Yardımcılığı’na atandı.

Öte yandan Batman Genç Kaymakamı Server Sinanoğlu ise Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 14:51