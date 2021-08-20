Çorum'a yeni Vali Yardımcısı

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Buna göre Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı Çorum Vali Yardımcısı oldu.

Dr. Hakan Kubalı kimdir?

Aslen Konya Ereğlili olup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13.11.1968 tarihinde doğmuştur. İlkokulu İskenderun Atatürk İlkokulu'nda, Ortaokulu İskenderun 5 Temmuz Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Konya Gazi Lisesi'nde ve Ankara Kanuni Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu, ayrıca Anadolu Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler lisans programını tamamladı. 1990 yılında Ankara Barosunda Avukatlık stajı yaptıktan sonra Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. İyi derecede İngilizce bilen Vali Yardımcısı Hakan KUBALI evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesleki Deneyimler

Bilecik – Yenipazar, Kastamonu – Abana, Eskişehir – Sarıcakaya Kaymakam Vekili - Afyonkarahisar – Evciler, Ardahan – Çıldır, Sinop – Durağan Kaymakamı - Kırşehir, Erzincan, Çankırı, Bilecik, Amasya Vali Yardımcısı ve Avrupa Birliği İl Daimi Temas Noktası - Samsun Vali Yardımcısı ve Avrupa Birliği İl Daimi Temas Noktası, Isparta Vali Yardımcısı.

Bir süre İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında görev yaptı. Görev yaptığı ilçe ve illerde, özellikle kırsal kalkınmaya yönelik birçok alt yapı projesi hazırlayıp uyguladı. Avrupa Birliği İl Daimi Temas Noktası göreviyle Avrupa Birliği fonlu birçok proje hayata geçirilmiştir.

Ayrıca Konya Spor Seçici Delege Üyesidir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 12:31