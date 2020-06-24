Çorum'a yolcu getiren otobüs Uşak'ta kaza yaptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz-Uşak karayolu Kaklık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: Çorum-İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan 18 kişi il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem'in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

“Otobüste 6 kişi sağ kaldık”

Kaza esnasında otobüste bulunan ve olayın şokunu atlatamayan yolcu Engin Dıvrak, kaza anını şu şekilde anlattı:

“Ben uyuyordum. Olayın şokuyla tam anlatabilir miyim bilmiyorum ama şoförler sohbet ediyorlardı. Kafamı vurmamla uyandım, dizlerimi dayamıştım. Uyandım ve bu durumdaydık. Bacaklarımda birkaç sıkıntı var. Otobüste 6 kişi sağ kaldık. Yaralılar hastaneye götürüldü, 2 şoför de vefat etti.”

“Şoför uyuyakaldı” iddiası

Öte yandan meydana gelen kazada yaralanan otobüs muavini hastanede verdiği ifadesinde, otobüs şoförünün uyuyakaldığını ve kazanın bu esnada meydana geldiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 10:26