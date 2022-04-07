Çorum-Ankara 130, Çorum Samsun 110 lira

FATİH BATTAR

Akaryakıta gelen zamlar üzerine şehir içi belediye ve özel ulaşım ücretleri pek çok şehirde zamlandığı gibi şehirler arası ulaşıma da zam geldi.

Akaryakıta üst üste yapılan zamlar şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Çorum-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 120-140 arasında değişiyor.

Pandemi döneminde artan şehirlerarası otobüs yolculuğu bilet fiyatları, 2022 yılında da artmaya devam ediyor. Pandemi öncesi Çorum-Ankara yolculuğu 60 lira iken, bugün 130 lira oldu. Çorum-Samsun yolculuğu 110, Çorum-İstanbul bileti ise 330 liradan satılıyor.

Bazı vatandaşlar enflasyon ve artan akaryakıt fiyatlarından dolayı fiyatların normal olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise pandemi nedeniyle artan fiyatların tekrar normale dönmesi gerektiğini söylüyor.